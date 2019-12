Pierre Denier lokt vol buurthuis met dialectvoordracht

Niel-bij-As

As - Op maandag 25 november organiseerde Veldeke As-Niel zijn 48ste dialectavond. De komst van Pierre Denier weekte heel wat enthousiasme los bij dialect- en vooral voetballiefhebbers: het buurthuis van Niel Statiewijk barstte bijna uit zijn voegen. Het publiek bleef binnenstromen totdat ruim 80 stoelen bezet waren.

Pierre is een geboren verteller en "farsenmaeker". Voor de pauze reeg hij de anekdotes aan elkaar over zijn leven, zijn familie en zijn carrière binnen het voetbal.

Hij zette zijn eerste pasjes bij de jeugdploegen van Molenbeersel. Daarna kende hij als speler grote successen bij Winterslag, en kwam hij na de fusie bij KRC Genk terecht. Ondanks aanbiedingen bleef hij de club (en vooral de mensen uit de omgeving) trouw.

Na de pauze vertoonde Pierre een reeks foto's over zijn grootste voetbalsuccessen en -herinneringen. En hij had vier prijzen meegebracht: 3 voetbaltruitjes (deels met handtekeningen) en een duoticket. De uitloting (met de hulp van onschuldige vrouwenhanden) zorgde voor een feestelijk tintje. En ook de verkoop van zijn boeken (aan gunstprijs) verliep met de nodige schwung.

Na affluiten bleven de bezoekers nog lang hangen en napraten. Onder hen opvallend veel mensen uit de jongere generaties. (foto: Freddy Scheepers)