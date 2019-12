Vechtersbaas (53) veroordeeld voor geweld aan Sportpaleis

De 53-jarige Arie d.P. uit het Nederlandse Zwijndrecht is maandag veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan één jaar effectief, en 1.200 euro boete voor een zware vechtpartij in het Sportpaleis in Merksem. Een van de slachtoffers liep daarbij een schedelbreuk op. De beklaagde ontkende dat hij dat zware letsel veroorzaakt had, maar de correctionele rechtbank van Antwerpen vond zijn schuld bewezen.