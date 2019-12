Neos Bree naar The Roy Orbison Story

Bree - 41 leden van Neos Bree luisterden samen met nog 500 andere Neos-leden in de Ethias Arena naar de muziek van Orbison.

Roy Orbison scoorde zijn grootste successen in de eerste helft van de jaren zestig. Only the Lonely, Crying en Pretty Women zijn nog altijd wereldhits. The Big O is niet zo gemakkelijk te imiteren. Uiterlijk is het niet zo moeilijk. Zwarte kledij, zwart haar en een donkere zonnebril. Wat betreft zijn stem dat is iets anders. Hij had immers een zeer specifieke stem. Spijtig genoeg overleed hij midden zijn comeback. Barry Steele staat wereldwijd bekend als één van de beste imitators van Big O. Hij ziet er niet alleen helemaal uit zoals Roy maar zijn stem klinkt ook hetzelfde. Met zijn muzikaal stemgeluid bracht hij al de songs van Big O zo origineel mogelijk. De vertoning begon aarzelend maar na de pauze kwam er vaart in. Emotioneel werd het met het nummer dat Orbinson opdroeg aan zijn verongelukte dochter: Pretty Woman. Barry Steel and Friends namen ons ook nog mee terug, en dan vooral zijn meesterlijke pianist en gitarist, naar de swingende jaren zestig met muziek van andere zangers uit die tijd. Het was een vrijdagavond vol leuke muziek uit onze jonge jaren. De reacties waren dan ook allemaal positief.