In Thailand zijn zaterdag als bij wonder enkel lichtgewonden gevallen toen het misliep met een attractie op een kermis. Vijf bezoekers werden uit de ‘Pirates of the Caribean’-attractie geslingerd toen de veiligheidsstang het in volle vlucht liet afweten. Erger kon worden vermeden door de alerte man achter het bedieningspaneel, die snel op de noodstop duwde. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om de gewonden te verzorgen, de politie onderzoekt de zaak.