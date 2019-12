Winnaar H&M Design Award 2020 is er een met een Belgisch tintje

Al voor de negende keer werd de H&M Design Award uitgereikt, een van de belangrijkste prijzen voor jonge modetalent. Winnaar werd dit keer de Letse Sabine Skarule. Zij studeerde af aan de Antwerpse modeacademie.

Sabine Skarule werd in Berlijn uitgeroepen tot winnaar van de H&M Design Award 2020. De Letse ontwerpster, die afstudeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, neemt daarmee de hoofdprijs van 50.000 euro in ontvangst. Ze kon de internationale jury overtuigen met een collectie die was gebaseerd op oude naaitechnieken en folkloristische patronen uit haar thuisland en haar jeugdherinneringen.

“Het is ongelooflijk. Het winnen van de H&M Design Award is zo’n geweldig startpunt voor mij om mijn eigen label te beginnen. Deze prijs opent deuren en geeft me de vrijheid om mijn dromen te verwezenlijken”, zegt Skarule in het persbericht. Ze haalde het uiteindelijk van honderden studenten van 17 gerenommeerde modescholen uit 42 landen. Ook Quinten Mestdagh en Shuting Qiu van de Antwerpse modeacademie haalden de top tien.

De uitreiking van de H&M Design Award vond al voor de negende keer plaats. In die tijd groeide het uit tot een van de belangrijkste prijzen die een jonge of beginnende ontwerper in ontvangst kan nemen.