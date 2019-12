Genk / Hechtel-Eksel / Kinrooi / Houthalen-Helchteren -

Tijdens een grote drugsactie is politie Carma donderdagavond op negen adressen binnengevallen in Kinrooi, Genk en Houthalen-Helchteren. Daarbij werden vijf mannen en een vrouw gearresteerd. Vijf auto’s werden in beslag genomen.