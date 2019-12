Heuglijk nieuws uit Pairi Daiza: kleine neushoorn geboren, tweede op komst

Er is vorige week een Zuidelijke witte neushoorn geboren in Pairi Daiza, zo kondigt het dierenpark maandag aan. “Het gaat om een mannetje”, meldt het dierenpark. “Mama Madiba en haar jong verkeren in uitstekende gezondheid.” En daar stopt het goede nieuws nog niet, want voor het einde van het jaar verwacht Pairi Daiza nog een tweede kalfje van de bedreigde diersoort.