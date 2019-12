Atheneum Campus Van Eyck krijgt 4.500 euro voor uitwisselingsproject

Maaseik - Het Atheneum Campus Van Eyck heeft een subsidie van 4.500 euro gekregen uit het Prins Filipfonds. Dat fonds lanceerde onder de naam 'Scholen Switch' een oproep om een uitwisselingsproject in te dienen.

In samenwerking met Athénéé Royal Liège Atlas start dit schooljaar voor de leerlingen van de 3e graad van het Atheneum Campus Van Eyck het project 'de diversiteit van ons land als rijkdom'. De leerkracht Frans, Ingrid Duhain, diende een gemotiveerd dossier in om haar leerlingen de mogelijkheid te geven hun Franse talenkennis te verbeteren en hun gezond kritische geest te versterken door de Waalse cultuur beter te leren kennen. De leerlingen krijgen de kans om vriendschappen voor het leven te smeden over de taalgrens heen en om de rijkdom van diversiteit te ondervinden.

"Mijn Franstalige collega Julie Vanhoof en ik zagen dat onze leerlingen onvoldoende gemotiveerd waren om een grondige kennis van de andere landstaal te hebben. Ook de interesse in de cultuur van onze zuiderburen ontbrak vaak. Onze leerlingen uit de richting Moderne Talen focussen zich vooral op het Engels en vinden het Frans en het Nederlands helaas minder belangrijk. Door onze contacten met de bedrijfswereld weten wij dat kennis van de andere landstalen en cultuur nochtans onontbeerlijk is in België. Het draagt zelfs bij tot betere leefomstandig-heden. Door te corresponderen, informatie uit te wisselen, elkaars leefwereld te ontdekken en samen een paar dagen op pad te gaan, hopen wij bij hen interesse voor het leven op te wekken in elkaars taal en cultuur," besluit Mevrouw Duhain.

Concreet zullen diverse uitwisselingsmomenten plaatsvinden gedurende het volgende schooljaar. De laatstejaarsleerlingen van beide scholen zullen samen 3 dagen naar onze hoofdstad trekken. Het meertalige karakter van Brussel is immers dé ideale plek om het project vorm te geven volgens Ingrid Duhain. "We willen met dit project nog verder gaan" alsdus Daisy Merlo, directeur van het Atheneum. Volgend jaar organiseren we een volledige uitwisseling van 1 week waarbij onze leerlingen 1 week lessen bijwonen op het Athénée Royal Liège Atlas terwijl ze in een gastgezin verblijven. Nadien zullen de leerlingen uit Luik 1 week te gast zijn in onze school.