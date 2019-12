Anna Wintour wil dat je beter zorg draagt voor de kleren die je koopt

Anna Wintour roept in een interview met Reuters shoppers op om beter na te denken over wat ze kopen en als je iets koopt, daar ook beter zorg voor te dragen. Op die manier wil ze de modewereld duurzamer helpen maken.

Anna Wintour is ook op haar zeventigste nog steeds een van de belangrijkste stemmen in de modewereld. Als de hoofdredactrice van ‘Vogue’ iets zegt, wordt daar ook vaak naar geluisterd en die stem wendt ze nu aan om meer duurzaamheid te promoten. Zo zegt ze in een interview met Reuters dat shoppers beter zorg moeten dragen voor de kleding die ze kopen en die beter doorgeven in plaats van weg te gooien als ze een stuk eenmaal beu zijn.

“Ik denk dat dat voor ons allemaal betekent dat we meer aandacht moeten hebben voor ambacht en creativiteit en minder voor het idee dat kledingstukken wegwerpproducten zijn, dingen die je na een keer gewoon weggooit”, zegt ze. “Het is belangrijk dat we ons publiek en onze lezers ervan bewustmaken dat kleding een waarde heeft en dat je die opnieuw en opnieuw kunt dragen en uiteindelijk kunt doorgeven aan bijvoorbeeld je dochter of zoon.”

Condé Nast, de uitgeverij waartoe ‘Vogue’ behoort en waar ze creatief directeur is, kondigde vorige week als eerste mediabedrijf aan dat het de UN's Fashion Industry Charter for Climate Action zou vervoegen. Daar hebben ook al heel wat grote merken als Burberry, Levi’s, H&M en Nike hun handtekening onder gezet. In het geval van Condé Nast betekent het dat de magazines die tot de groep behoren de lezers zullen aanmoedigen om kleding te hergebruiken en duurzame mode en het gebruik van innovatieve materialen zullen ondersteunen.