Wout van Aert in ‘Het huis’: “Het voelde alsof ik levend aan het verbranden was”

Wout van Aert is bijna weer renner. De drievoudige wereldkampioen veldrijden maakt normaal gezien op 27 december zijn comeback. Het zal dan meer dan 5 maanden geleden zijn dat Van Aert zwaar ten val kwam in de individuele tijdrit van de Ronde van Frankrijk. In ‘Het huis’ op Eén herbekijkt Van Aert de beelden van zijn val, en die maken indruk. De renner van Jumbo-Visma vertelt openhartig over die noodlottige dag. “Het was precies of ik levend aan het verbranden was. Dat gevoel kan ik nog perfect bovenhalen.”