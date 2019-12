Koen Geens (CD&V) haalt uit naar Open Vld

Koen Geens, federaal onderhandelaar voor CD&V, heeft maandag uitgehaald naar Open Vld. Volgens Geens is het onbegrijpelijk dat de liberalen mee onderhandelen over een paars-groene regering. “Hun houding is een enigma”, verklaarde hij in De Ochtend op Radio 1. “Ik begrijp echt niet wat ze aan het doen zijn.”