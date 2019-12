Eva De Roo en twee debutanten: dit zijn de presentatoren van De Warmste Week

De Warmste Week van Music for Life start over exact zestien dagen. Dan zullen de drie Studio Brussel-dj’s Eva De Roo, Joris Brys en Fien Germijns vanuit Kortrijk zeven dagen lang 24 uur per dag verzoekplaten voor een goed doel draaien. Voor De Roo is het intussen haar vijfde Warmste Week, Brys en Germijns presenteren voor het eerst.