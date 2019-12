In het zuiden van Frankrijk zijn afgelopen weekend vijf personen om het leven gekomen als gevolg van het hevige noodweer. Twee mensen werden meegesleurd door het water en drie hulpverleners kwamen om nadat hun helikopter neerstortte. Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken.

