Crisisplan moet twijfels over vaccinatie wegnemen

Er komt een crisisplan om twijfels over vaccinatie in Vlaanderen in te dijken. Dat bevestigt het Agentschap Zorg en Gezondheid, zo schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws. Uit onderzoek van De Morgen blijkt dat er steeds meer vragen rijzen over vaccins. Een op de vijf Belgen zou twijfels hebben over het nut van vaccinatie en 21 procent denkt dat vaccins niet veilig zijn.