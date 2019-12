Vzw Kleine Held, die al jaren ouders van prematuurtjes bijstaat met pakketten met onder meer kleertjes op maat, is nu ook gestart met fotoshoots. Zondag was de vzw te gast op de afdeling intensieve zorgen van de neonatologie in het Genkse ZOL, waar tien prematuurtjes voor de lens gingen. “Elk kindje heeft zijn eigen verhaal en vaak is dat heel pakkend.”