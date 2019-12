Aalst wil Unesco-erkenning niet meer: “Wij zijn geen antisemieten of racisten”

De stad Aalst stuurt de erkenning van het Carnaval door de Unesco terug. “Aalstenaars hebben het gehad met de groteske verwijten”, zegt burgemeester Christoph D’Haese(N-VA) in een mededeling. “Wij zijn geen antisemieten of racisten. Wie dat blijft beweren, is te kwader trouw.” De burgemeester gaat ervan uit dat het carnaval later dit jaar op de algemene vergadering van Unesco geschrapt zal worden als immateriëel erfgoed, om die reden heeft hij besloten dat Aalst de eer aan zichzelf zal houden.