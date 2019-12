Het succes van Baywatch is duidelijk uitgewerkt want Limburgse zwembaden vinden moeilijk nieuwe badmeesters. Daarom zoeken ze naar oplossingen om de veiligheid te blijven garanderen.

Zo’n 70 procent van alle zwembaden in Vlaanderen heeft vacatures voor redders openstaan. Dat blijkt uit een studie van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer (ISB). In Limburg gaat het over zo’n 50 procent ...