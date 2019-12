CD&V en Open VLD willen duo Magnette-De Wever aan het werk in de federale onderhandelingen

CD&V-minister en federaal onderhandelaar Koen Geens vindt het jammer dat de koning enkel PS-voorzitter Paul Magnette een informatie-opdracht gegeven heeft. Hij had liever gewild dat ook N-VA-voorzitter Bart De Wever op pad gestuurd werd, verklaarde hij zondagmiddag in het VTM Nieuws en eerder op RTL-TVI. Op de Franstalige commerciële zender spraken Eric Van Rompuy (CD&V) en Christian Leysen (Open Vld) zich in ‘C’est pas tous les jours dimanche’ in dezelfde zin uit.