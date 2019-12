Eindelijk nog eens een Belgische zege: Laura Verdonschot pakt de bloemen in Mol

Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zondag de Zilvermeercross, op en rond het Provinciaal Domein van Mol, bij de vrouwen elite gewonnen. De 22-jarige haalde het nadat ze een solo inzette op anderhalve ronde van het einde. De Nederlandse Shirin van Anrooij reed naar de tweede plaats voor haar landgenote Inge van der Heijden. Nog een Nederlandse, Manon Bakker, finishte als vierde voor Loes Sels. De Zilvermeercross is een losse cross en ressorteert onder geen enkel klassement.

Veel afwezigen op deze Zilvermeercross wat dan weer de gelegenheid was voor anderen om zich in de kijker te fietsen. Inge van der Heijden was het beste weg. Achter de wereldkampioene bij de beloften schoven Shirin van Anrooij, Loes Sels, Joyce Vanderbeken, Manon Bakker, Aniek van Alphen en Ellen Van Loy mee. Laura Verdonschot van haar kant repte zich in een mum van tijd naar voor. Bij het ingaan van de tweede ronde had zich immers al een kopgroep met drie gevormd. Inge van der Heijden, Manon Bakker, Shirin van Anrooij maakten daar deel van uit.

Een blije Verdonschot. Foto: BELGA

Nog voor het ingaan van de derde ronde sloot Verdonschot voorin aan. Het sein dan voor Inge van der Heijden om halfcross te gaan demarreren. De Nederlandse sloeg een kloof maar nog voor de lange zandstrook kon Laura Verdonschot naar Inge van der Heijden toerijden. Ook Shirin van Anrooij volgde dit voorbeeld terwijl Manon Bakker bleef hangen op 10 seconden. Loes Sels reed rond als vijfde. Met nog twee ronden voor de boeg ging Laura Verdonschot haar kans. Zij trok de slotronde in met een voorsprong van 7 seconden op Shirin van Anrooij, 18 seconden op Inge van der Heijden en 35 seconden op Manon Bakker. Deze posities zouden niet meer veranderen waardoor Laura Verdonschot haar derde zege van het seizoen kon laten optekenen.

Eerder op de dag ging de zege bij de junioren naar Lennert Belmans. Hij haalde het ruim afgescheiden van Ward Huybs en de Nederlander Bailey Groenendaal. (belga)