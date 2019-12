Minstens 19 doden bij ongeval met toeristenbus in Siberië: voertuig rijdt van brug in bevroren rivier

In de Oost-Russische regio Transbaikal is een zwaar ongeval gebeurd met een toeristenbus. Zeker 19 mensen kwamen daarbij om.

Een toeristenbus met ruim veertig mensen aan boord is volgens het Russische persbureau Sputnik van een brug gereden, op de bevroren rivier de Koeenga. De bus viel zeker zes meter naar beneden. Volgens de politie was er een probleem met de voorwielen, waardoor de chauffeur van de toeristenbus vermoedelijk de controle over het voertuig verloor.

Minstens 19 mensen zouden om het leven zijn gekomen, meerdere anderen raakten gewond.

Wat de nationaliteiten zijn van de slachtoffers, is nog niet bekend.

Volgens het Russische ministerie was de bus van de stad Sretensk op weg was naar de stad Chita, zo’n 6.320 kilometer ten oosten van hoofdstad Moskou.

BREAKING: In Siberia a bus crashed from a bridge, 15 people were killed. pic.twitter.com/Tm6X6I1Ufw — Nikita Parshukov (@N_Parshukov) December 1, 2019