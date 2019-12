“Bij KRC Genk moet men erg geschrokken zijn zaterdag. Het bestuur nam drie weken geleden de beslissing om zijn trainer te ontslaan. Na het vertrek van Mazzu zal iedereen gedacht hebben: ‘Het ergste is nu voorbij, het kan alleen maar beteren’. Bleek dat even tegen te vallen.”

“Ik had na de wedstrijd tegen Moeskroen al mijn bedenkingen bij de halleluja-sfeer die er heerste. Het is niet omdat je je backs een beetje hoger positioneert dat plots alles opgelost is en in zijn plooi ...