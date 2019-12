Sander Berge, 21 pas, heeft niet de gewoonte om een blad voor de mond te nemen. Dat deed hij ook zaterdag niet. Hij was vernietigend voor zijn eigen ploeg. “Dit is onaanvaardbaar. Als supporter zou ik ook razend zijn.”

Voor een goed begrip, Berge had recht van spreken. Hij was, samen met Ito, één van de schaarse lichtpunten. Maar na de nederlaag was dat licht bij hem totaal verdwenen. Hij leek wel een donderwolk.

“Ik ...