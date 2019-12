Schooltje zet heel Rijkhoven in beweging om zieke Cloë te helpen

Bilzen -

Het nieuws dat de tienjarige Cloë is getroffen door een agressieve hersentumor heeft op enkele dagen tijd gezorgd voor enorme golf van steun in het kerkdorp Rijkhoven. “De behandeling in Amerika is enorm duur. Daarom hebben het oudercomité en de school hun schouders gezet onder de actie ‘Together 4 Cloë’”, vertelt Heidi Maesen, directeur van basisschool Het Klein Kasteeltje. “De respons is enorm. We trachten in alle deelgemeenten zo ‘n 3000 pakketjes met kerstkaarten aan de man te brengen. Daarna volgt een speculaas verkoop en hopelijk een succesvolle sms-actie.”