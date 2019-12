Dat heet goed zijn! James Harden jaagt zestig punten door de korf in nauwelijks drie kwarts

Houston heeft zaterdag in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) Atlanta ruim geklopt. Onder leiding van een sterke James Harden haalden de Rockets het met 158-111.

James Harden pakte in de NBA nog eens met een straf nummer uit. The Beard leidde met 60 punten (waaronder 8 bommen) in drie kwarts Houston Rockets versus Atlanta Hawks naar een 158-111 overwinning. James Harden is na Klay Thompson en Kobe Bryant pas de derde speler in de laatste 25 seizoenen in de NBA die in drie kwarts 60 punten scoort. Het was zijn vierde “zestiger” in zijn carrière en hij komt daarmee op de derde plaats op de All Time Ranking en op gelijke hoogte van Michael Jordan. Slechts twee spelers doen beter: Wilt Chamberlain in de jaren 60 liefst 32 keer en Kobe Bryant zes keer. “Het is, zoals alles wat hij doet, ongelooflijk”, sprak Rockets-coach Mike D’Antoni. Hij is de enige actieve NBA- speler die minstens twee keer zestig punten lukte! Zijn career-high is 61 punten.

60 PTS | 10 REB | 11 AST | 5 3PM

61 PTS | 15 REB | 5 STL | 5 3PM

61 PTS | 7 REB | 3 STL | 9 3PM

60 PTS | 3 REB | 8 AST | 8 3PM



?? the BEST of @JHarden13's four career 60-point performances for the @HoustonRockets! pic.twitter.com/kIxytWDP2D — NBA (@NBA) December 1, 2019

Sacramento haalde het voorts van Denver met 100-97, terwijl Philadelphia afrekende met Indiana (119-116). Milwaukee kende tot slot weinig problemen met Charlotte (137-96). (belga)