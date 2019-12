Kinderfeestje loopt uit de hand: twintig ouders met elkaar op de vuist

Wat een leuk feestje had moeten worden, is uitgedraaid op een fiasco. Zo’n twintig volwassenen zijn zaterdagmiddag met elkaar op de vuist gegaan tijdens een kinderfeestje in het kinderspeelparadijs KidsPlaza in de Nederlandse gemeente Vught. De politie moest met drie eenheden op de vechtpartij afkomen om de situatie enigszins onder controle te krijgen.