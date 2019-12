Houthalense ontwerper maakt mode van afval

Houthalen-Helchteren -

Een schaar, oude kledij en zijn naaimachine: meer heeft jong ontwerptalent Jordy Vaesen niet nodig. Met zijn 21.04 WEAR, het eerste en enige trash-to-fashion label in Limburg, geeft hij onbruikbare stoffen een nieuw leven. Hoe hij dat doet, kan je checken in zijn pop-upatelier in La Bottega.