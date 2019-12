Deze Duitse studente doet ongelofelijke trucjes op een fiets waar je blijft naar kijken Video: Caters News via KameraOne

Ooit al gehoord van kunstfietsen? De sport is maar bij weinigen bekend, maar weet wel indrukwekkende atletes voort te brengen. Viola Brand is één van hen. De 25-jarige Duitse werd reeds Europees en vicewereldkampioene, maar heeft haar bekendheid vooral te danken aan haar filmpjes op Instagram. Al meer dan 228.000 mensen volgen haar straffe kunstjes op een fiets.

Wheelies, pirouettes en zelfs een handenstand: het passeert allemaal de revue. Uiteraard gaat het om het resultaat van zeer hard werken. Naast haar universitaire studie voedingsgeneeskunde spendeert ze twintig uur per week aan haar grootste passie. Over een week waagt ze haar kans in Bazel, waar dit jaar het wereldkampioenschap plaatsvindt.