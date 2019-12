Ontploffing gasfles schrikt Verviers op

Een gasfles die vuur vatte, heeft een explosie veroorzaakt in een gebouw in het centrum van Verviers. Niemand raakte gewond.

Dat zegt Quentin Grégoire, commandant van de lokale hulpverleningszone (Vesdre-Hoëgne & Plateau). Rond 4.30 ontvingen de hulpdiensten meldingen van twee ontploffingen in het gebouw waar vroeger het café ‘Au Globe’ gevestigd was op de Place du Martyr.

“Alleen het gebouw waar de explosies zich voordeden, is geraakt”, zegt Grégoire. “De materiële schade is groot, maar de structuur van het pand is niet geraakt.”