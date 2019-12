Twee wandelaars omgekomen na val in nationaal park in Utah, derde gewond

In het Arches National Park in de Amerikaanse deelstaat Utah zijn twee zestigers omgekomen nadat ze tijdens een wandeling zwaar ten val kwamen. Een 30-jarige man raakte gewond. Dat hebben de autoriteiten van het park gemeld. Vermoedelijk speelde het regenachtige winterweer een grote rol.

Het ongeluk deed zich vrijdagvoormiddag plaatselijke tijd voor vlakbij de toeristische attractie Delicate Arch, aldus de politie. Toen de hulpdiensten na een oproep ter plaatse kwamen, troffen ze de lichamen aan van een 60-jarige vrouw en een 65-jarige man. Beide waren bezweken aan hun verwondingen nadat ze van het pad afgleden en op een lager gelegen stuk van het terrein terechtkwamen. Een jonger slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn toestand is voorlopig niets bekend. De wandelaars, vermoedelijk familie van elkaar, kwamen alle drie uit Californië.

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het dodelijke ongeluk, maar vermoedelijk ligt een winterse mengeling van regen en sneeuw aan de basis.

Het Arches National Park is beroemd omwille van zijn indrukwekkende rotsformaties en meer dan 2.000 natuurlijke bogen in zandsteen. Het park werd na het ongeval tijdelijk afgesloten, maar ging zes uur later opnieuw open. De autoriteiten van het park waarschuwden via Twitter wel voor gladde wandelpaden als gevolg van de winterse weersomstandigheden en riepen wandelaars op om voorzichtig te zijn.