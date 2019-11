Pijnlijke bekernederlaag voor Maaseik

Maaseik is voor het tweede seizoen op rij gesneuveld in de halve finales van de Belgische beker. En ook deze keer was aartsrivaal Roeselare boeman van dienst. In een bij momenten bedroevend slechte wedstrijd slaagde Greenyard er niet in om de 1-3-nederlaag uit de heenwedstrijd ongedaan te maken. Een Champions League-mirakel buiten beschouwing gelaten is een derde opeenvolgende landstitel nu de enige overblijvende route naar een prijs.