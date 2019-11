IS-vrouw Fatima B. urenlang verhoord in Antwerpen

De door Turkije teruggestuurde IS-vrouw Fatima B. is zaterdag bijna zes uur lang verhoord door de federale gerechtelijke politie in Antwerpen. Volgens haar advocaat, Abderrahim Lahlali, heeft ze er tekst en uitleg gegeven over haar vertrek naar, verblijf in en vlucht uit Syrië. Er zouden haar voorlopig geen nieuwe zaken ten laste worden gelegd buiten de feiten waarvoor ze eerder al bij verstek werd veroordeeld tot vijf jaar cel. Of zijn cliënte in verzet zal gaan tegen die veroordeling, zou ze nog niet beslist hebben.