Wereldberoemd op Instagram: Antwerpse make-upartieste heeft 640.000 volgers

Maureen Naudts (27) uit het Antwerpse Schoten heeft niet één, maar twee Instagramaccounts waarmee ze wereldwijd volgers aantrekt. Ze neemt bijna 640.000 volgers mee in de wereld van make-up via @maureennaudts. Haar nieuwe account @mintymomlife telt al 18.000 volgers. Daar heeft ze het over de voorbereiding op de komst van haar eerste kindje.