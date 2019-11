Aftrap door Strupar en Ghys

De aftrap van de Limburgse derby werd zaterdagavond gegeven door niemand minder dan Branko Strupar. De Kroatische ex-aanvaller van KRC Genk was naast het landskampioenschap in 1999 en de beker in 2000 goed voor 64 doelpunten en 22 assists in 118 wedstrijden. Het Genkse clubicoon heeft bovendien een ‘Branko Strupar zaal’ naar hem vernoemd in de Luminus Arena. De Kroaat werd op de middenstip geflankeerd door baanwielrenner Robbe Ghys, die onlangs de Zesdaagse van Gent won samen met Kenny De Ketele.