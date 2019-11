Finland vervoegt Rode Duivels in groep B, met ook Rusland en Denemarken

De Rode Duivels voetballen volgend jaar op het EK in groep B tegen Rusland, Denemarken en Finland. Dat is het resultaat van de loting van zaterdag in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Het team van bondscoach Roberto Martinez opent zijn toernooi op 13 juni met een wedstrijd in Sint-Petersburg tegen Rusland.

Op 18 juni wacht voor de Belgen de tweede opdracht, met een duel tegen Denemarken in Kopenhagen. Op 22 juni valt het doek over de groepsfase. Dan kijken Eden Hazard en co Finland in de ogen in Sint-Petersburg ...