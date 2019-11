Winnaar Mathieu van der Poel lovend over nieuw parcours: “Dit was een geslaagde editie”

Kortrijk heeft de goedkeuring gekregen van de hoofdrolspelers. Mathieu van der Poel sprak van een geslaagde editie, nationaal kampioen Toon Aerts vond het niet iets voor elke week maar wel een parcours dat kon. Van der Poel won, of wat had u gedacht.

Mathieu van der Poel had wel veertig minuten nodig om zich van zijn concurrenten te ontdoen. “Het was er toch even inkomen”, verklaarde de wereldkampioen. “Nieuwe cross, nieuw parcours. Het duurde even voor ik een goed gevoel had. Maar ik voelde wel dat ik benen had om naar voor te rijden.”

Handjeklap met de fans.

De wereldkampioen verzeilde even in een tweede groepje. “Ik had problemen met mijn pedaal na de zandbak”, klonk het. “Ik dacht dat ik erin zat maar dat was niet het geval. Daardoor kwam ik in het tweede groepje terecht. Ik reed trouwens een paar ronden iets te ver vanachter en dat was lastig op deze omloop, zeker als je daar aan de rekker hing. Er werd echt wel hard gereden. Het was dus zaak om vooraan post te vatten.”

Het slotoffensief maakte indruk. Van der Poel: “Ik was al voor de brug naar de finish weg maar dat was het lastigste deel van de koers. De asfaltstroken waren lastig met al die modder aan de banden. Neen, dit kan je niet vergelijken met Koksijde. Maar ik vond het wel een heel geslaagde editie. Op de balken heb ik zelden gesprongen. Ik liep liever om mijn benen én fiets te sparen.”

Tim Merlier dik tevreden

Nationaal kampioen op de weg Tim Merlier heeft ook in het veld zijn beste benen opnieuw gevonden. De Oost-Vlaming nam zelfs het initiatief. “Wellens riep dat ik eens moest prikken maar dan kwam die counter van Mathieu. Ik was redelijk geschrokken van de voorsprong die hij snel bij elkaar fietste. Ik was niet verrast dat hij zo lang wachtte. Het was moeilijk op dit parcours om alleen te rijden. Mathieu heeft het tactisch goed aangepakt, hem volgen had toch niet gekund.”

Achter de ongenaakbare Nederlander houden de Belgen elkaar goed in evenwicht. Dat belooft voor het BK in Antwerpen. “Maar er ligt er voorlopig nog eentje in de lappenmand die op pure klasse te sterk is voor ons”, verwees Merlier naar boezemvriend Wout van Aert. “We zullen zien hoe hij hersteld is. Intussen ben ik heel tevreden met tweede plaats.”

De trainingstocht van Toon Aerts

Toon Aerts sprintte naar een derde plaats na een wedstrijd waarin hij lang achter de feiten aan fietste. “Ik vertrok supergoed maar werd dan aangereden. Daarom heb ik onderweg nooit gedacht dat ik op podium zou geraken. Zeker na mijn trainingsweek in Spanje en mijn koers van vandaag ben ik echt wel blij met die derde plaats.”

Want presteren was niet meteen het hoofddoel, verraste Aerts. “Ik wilde er een goede training van maken en mezelf leegrijden als trainingsprikkel. Als je dan het podium kan halen, is dat goed. Temeer daar ik onderweg veel krachten verspeelde. Gelukkig kon ik even in het spoor van Jim Aernouts en waren er enkele, met respect gezegd, mindere renners die plaats maakten. Waarvoor dank.”

Aerts staat niet bekend als een fan van snelle crossen. “Parcours als vandaag mag er tussenzitten”, zei hij. “We komen het niet elke week tegen en het moet ook niet elke week. We reden driekwart cross met een grote groep, dan is het niet selectief genoeg. “

Iserbyt blijft leider

Eli Iserbyt blijft riant leider in na de derde manche in de DVV Trofee. Onderweg was er wel een akkefietje met ploegmaat Michael Vanthourenhout. “Ik heb niet echt een idee waarover hij misbaar maakte. Omdat ik een gat dicht reed? Op zo’n snel parcours had ik niet het gedacht dat hij een beslissende kloof had. Het is ook aan mij om mijn plaats te verdedigen. Blijft dit hangen? Dat weet ik niet. Het is moeilijk rijden met drie kopmannen maar ik sta eerste in wereldbeker en DVV Trofee.Het spreekt voor zich dat ik in deze klassementen de kopman ben.”