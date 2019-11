Manchester City laat opnieuw dure punten liggen in titelstrijd, ondanks prachtig doelpunt van Kevin De Bruyne

Is de titelstrijd in Engeland beslecht? Het lijkt er steeds meer op. Manchester City moest voor dit weekend al negen punten toegeven op Liverpool, en dat kunnen er straks elf worden. The Citizens kwamen nochtans twee keer op voorsprong, maar twee keer kwam Newcastle terug. Kevin De Bruyne leek zijn ploeg in de 82e minuut nog naar de zege te trappen met een geweldige pegel, maar in de slotminuten zorgde Shelvey voor een koude douche.

Raheem Sterling opende na 22 minuten de score op pass van David Silva. Enkele minuten later hingen de bordjes in St James’ Park weer gelijk na een treffer van Jetro Willems.

Tien minuten voor affluiten achtte De Bruyne zijn moment gekomen. Met een heel fraai afstandsschot, goed voor zijn vierde competitietreffer van het seizoen, bezorgde de Rode Duivel de Citizens opnieuw een voorsprong.

Maar toch zou de knappe goal niet volstaan voor de zege. In de 88e minuut maakte Jonjo Shelvey met een al even fraaie trap weer gelijk.

In het klassement blijft City met 29 punten op acht punten van leider Liverpool hangen. De Reds ontvangen later op de dag Brighton en kunnen verder uitlopen. Newcastle is twaalfde.