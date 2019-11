In een gebouw in de Otletstraat in Anderlecht zijn zaterdagochtend twee mensen omgekomen door een CO-vergiftiging. Dat bevestigt een woordvoerster van het parket van Brussel, Willemien Baert, nadat La Dernière Heure erover berichtte. “De twee slachtoffers zijn een vrouw en een erg jong kind”, aldus Baert.