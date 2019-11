Lucinda Brand spurt het snelst in Urban Cross in Kortrijk, Sanne Cant tevreden met vierde plaats

Lichtervelde - Alweer een Nederlands succes bij de vrouwen in de Urban Cross in Kortrijk. In een spurt bergop haalde Lucinda Brand het voor Celine Alvarado. Annemarie Worst vervolledigde het Nederlandse podium, Sanne Cant werd vierde.

De Urban Cross in Kortrijk kreeg alvast bij de dames een spannend verloop. Het snelle stadsparcours met twee bruggen over de Leie als richtpunt - we zijn nog geen fan - zorgde wel voor een spannend wedstrijdscenario. Vier Nederlandse dames - Brand, Kastelijn, Alvarado en Worst - kregen aan het einde van ronde één het gezelschap van wereldkampioene Sanne Cant, van niet zo ver gevolgd door Italiaans kampioene Lechner.

Vooral de Collegebrug over de Leie, gevolgd door een lastige passage doorheen de modder en twee balkjes, zouden het verschil maken. Alvarado en Worst waren de eersten die een kloof konden slaan. Maar op de brug richting finish - de Groeningebrug - kwam het bijna tot een volledig hergroepering. Enkel Sanne Cant moest nog enkele meters prijsgeven maar de wereldkampioene uit Lille zorgde voor een hergroepering. Een valpartij zorgde opnieuw voor verschil: Brand en Alvarado kregen plots de ruimte, de achtervolgers hadden plots veel werk voor de boeg.

Het Nederlandse duo trok met een geruststellende voorsprong de slotronde in en mocht onderling uitmaken voor wie de zege zou zijn. Alvarado probeerde van haar landgenote af te geraken maar wegrenster Brand behield de controle en zette haar jongere landgenote onder druk. Leuke finale dus en in de slotspurt haalde Lucinda Brand het met een fietslengte voorsprong. Sanne Cant werd vierde. Alvarado neemt de leiding over in het DVV-klassement.