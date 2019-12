Een Nieuw-Zeelandse vrouw was heel even geschokt maar barstte snel in lachen uit toen ze zag wat haar hond had gevonden tijdens een wandeling. Haar trouwe viervoeter had een weggegooide dildo ontdekt en toonde het ding trots aan haar baasje. En het seksspeeltje bleek leuk speelgoed. “Ik had uiteindelijk alle moeite van de wereld om de dildo weer uit haar muil te krijgen”, aldus Lissa Cross (48).