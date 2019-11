Goed nieuws voor KV Oostende: verloren zoon Joseph Akpala is speelgerechtigd tegen Anderlecht

Uitstekend nieuws voor KV Oostende: verloren zoon Joseph Akpala (33) mag spelen tegen Anderlecht. Vorige week liep de Nigeriaan nog rond in de catacomben van het Jan Breydelstadion, maar hij mocht niet op het wedstrijdblad nadat hij al op 18 november een contract had ondertekend. De reden? De bonzen van zijn ex-club Al-Faisaly hadden zitten talmen met enkele documenten om Akpala definitief vrij te geven.

Dat is opvallend, want de spits was deze zomer eigenlijk al transfervrij. De optie op een nieuw jaar in Saudi-Arabië werd namelijk eenzijdig niet gelicht door Akpala omdat hij er niet gelukkig was. Of het getreuzel met die papieren een klein steekje terug was van de Arabieren laten we in het midden. Akpala is nu dus definitief aangesloten en zit in de selectie voor de komst van de ploeg van ex-voorzitter Coucke.

Waarom dat goed nieuws is? Voorin is het al langer kommer en kwel bij KVO. Aanvaller Sylla zakte na een sterk begin helemaal weg en zit de laatste weken meer op de bank dan hem lief is. Hij lukte ook nog maar twee treffers in elf wedstrijden. Die andere centrumspits Guri hebben ze aan zee al langer opgegeven. Nochtans ging Oostende ver om hem in de zomer van 2018 te halen: hij kostte toen zo’n 700.000 euro, een aankoopbedrag dat nu utopie is voor KVO gezien de zoektocht naar vers geld. De kans is dus groot dat Akpala zondagmiddag al minuten maakt. Of dat als basisspeler of invaller is, moet nog blijken. Hij speelde afgelopen maandag al een uur met de beloften en kon op lof rekenen van Ingebrigtsen en de beloftencoach. Zij benadrukten beiden dat Akpala fysiek bijna 100 procent is en wel degelijk een meerwaarde kan betekenen.

Akpala keerde terug bij KV Oostende nadat hij in 2018 de club einde contract verliet. Aan zee was hij tijdens zijn eerste periode goed voor 20 goals in 97 wedstrijden.