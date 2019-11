Tommy, het hondje van Eva Vanduren, werd vrijdag door twee loslopende rottweilers aangevallen in het bos van Gerhagen (Tessenderlo). Het beestje liep daarbij zware verwondingen op. Eva is nu op zoek naar het baasje van de twee andere honden, die valse contactgegevens gaf.

De vader van Eva was gisteren met hun hondje Tommy, een Cavalier King Charles van 5 jaar oud, aan het wandelen in het bos van Gerhagen toen het voorval zich afspeelde. “Het was rond half 5 in de namiddag ...