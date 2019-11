Man met verschillende verboden wapens van trein gehaald in Brugge

In het station van Brugge is vrijdagavond een 30-jarige man met verschillende verboden wapens van de trein gehaald. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Een medepassagier sloeg alarm toen de verdachte op de trein een babygun bovenhaalde.

De feiten speelden zich in de vooravond af op een trein tussen Oostende en Brugge. De politie kreeg van een andere passagier een melding over een gewapende man op de trein. De bewuste babygun is immers amper te onderscheiden van een echt vuurwapen.

In het station van Brugge werd de verdachte rond 18 uur van de trein geplukt. Hij bleek bovendien ook nog een mes en een traangasbusje op zak te hebben. Voor die feiten van verboden wapendracht zal het parket hem via snelrecht dagvaarden. Binnen enkele weken zal de man zich dus voor de correctionele rechtbank van Brugge moeten verantwoorden.

De man van Poolse origine bleek echter eerder al veroordeeld tot een gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Naar aanleiding van het incident van vrijdag zal het parket de onmiddellijke intrekking van die probatievoorwaarden vorderen. Dat betekent dat de man vandaag nog zal worden overgebracht naar de gevangenis.