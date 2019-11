Spelersvakbond FIFPro steunt spelers van Napoli in verzet tegen voorzitter: “Geen geldige basis om loon in te houden”

De spelersvakbond FIFPro spreekt in een persbericht zijn steun uit aan de spelers van Napoli. Die zijn verwikkeld in een conflict met voorzitter Aurelio De Laurentiis. De excentrieke filmproducent besliste de lonen van zijn spelers voor de maand oktober voorlopig te schorsen en is van plan alle salarissen met 25 procent te verlagen.

De aanleiding voor de vete tussen spelers, bij wie ook Rode Duivel Dries Mertens, en de voorzitter is de weigering van de spelersgroep om op afzondering te blijven na het 1-1 gelijkspel in de Champions League, thuis tegen Salzburg op 5 november. Het kwam vervolgens in de kleedkamers van het San Paolo-stadion tot een hevige ruzie tussen enkele spelers en Edoardo De Laurentiis, de zoon van voorzitter Aurelio en vicevoorzitter van de club.

Ook coach Carlo Ancelotti ontspringt de dans niet. De ervaren T1 van de Napolitanen probeerde te bemiddelen tussen spelers en bestuur, maar was in feite ook geen voorstander van het voortzetten van de afzondering.

De FIFPro laat zaterdag in een communiqué op zijn website weten de spelers van Napoli te steunen. “Het voornemen van Napoli om de lonen van de spelers in te houden, heeft geen geldige basis en wordt collectief aangevochten”, luidt het. De FIFPro gelooft dat de ad-hoc beslissing van Napoli om spelers te verbieden naar huis te gaan en bij hun families te zijn na de match tegen Salzburg, onrechtvaardig was. “Zoals alle andere werknemers hebben ook professionele voetballers het recht dat hun privéleven wordt verzekerd, vooral gezien de al overvolle kalender waardoor ze vaak voor langere periodes van huis zijn.”

Volgens de FIFPro overtreedt het Napolibestuur de Italiaanse regels en mogen spelers niet willekeurig worden gestraft wanneer een resultaat tegenvalt. “De FIFPro staat klaar om hulp te bieden opdat de spelers niet langer worden onderworpen aan misbruik en intimidatie”, besluit het persbericht.