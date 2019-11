Nieuw showbizzkoppel Sieg De Doncker en Maureen Vanherberghen voor het eerst samen op de rode loper

VTM-presentator Sieg De Doncker (30) en Qmusic-dj Maureen Vanherberghen (31) zijn op Rode Neuzen Dag voor het eerst als koppel op de rode loper verschenen. Het kersverse showbizzkoppel maakte hun relatie zo’n maand geleden bekend.

Het is niet duidelijk hoelang de twee al samen zijn, maar de liefde is pril: afgelopen zomer verkondigde Sieg De Doncker nog in een interview dat hij single was.

De Doncker en Vanherberghen kennen elkaar al een hele tijd: samen maakten ze zes seizoenen lang het populaire jeugdprogramma Helden voor Ketnet. Dat leverde ook twee speelfilms op.

Intussen vertoeven beiden aan de Medialaan. Voor VTM begeleidde De Doncker begin dit jaar senioren op een wereldreis in De wereld rond met 80-jarigen. Sinds 29 oktober presenteert hij weer Een frisse start met vtwonen op Vitaya. Vanherberghen, die bekend werd met haar deelname aan Idool 2011, is een van de vaste stemmen bij Qmusic.