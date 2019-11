Wout van Aert maakt op 27 december zijn comeback in het veld (en doet dat met een gloednieuwe outfit)

Wout van Aert zal dit eindejaar nog crossen. Zijn revalidatie verloopt goed en dus plant de drievoudige wereldkampioen zijn comeback op 27 december in Loenhout. Dat zal hij niet doen met het traditionele Jumbo-Visma truitje, maar wel in een nieuwe gepersonaliseerde outfit. Opvallend: Cibel-Cebon, Caps en Domo, de sponsors die Van Aert vorig jaar bijsprongen na zijn contractbreuk, stappen mee in het project. De ploeg heeft zekerheid voor de komende twee seizoenen.

