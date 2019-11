Na gigahit Zoutelande maakt Geike haar comeback: “Ik heb publiek nodig”

De weg kwijt zijn, en hoe die weer terug te vinden: Geike Arnaert (40) weet er alles van. In de voorbije jaren scoorde ze niet alleen een megahit, ze overwoog ook om te stoppen met muziek. En toch is er nu soloplaat ‘Lost In Time’, die haar op 14 december naar Muziekodroom in Hasselt brengt. “Ik zal altijd wel een beetje twijfelend en zoekend blijven”, zegt ze. “Maar ik sta steviger op mijn benen.”