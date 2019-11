“Hoe je het draait of keert, Bart De Wever is aan zet”

De spelletjes rond de vorming van een federale regering raken stilaan de grens van het fatsoen. Elke vierentwintig uur steekt de ene of de andere politicus zijn of haar hoofd wel uit de loopgraven om in de pers te roepen dat het nu echt tijd wordt om zich verantwoordelijk te gedragen en werk te maken van die regeringsvorming. Het is niet meer dan wat slecht, tenenkrullend theater.