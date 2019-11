In tweede provinciale A ontvangt KFC Hamont zaterdagavond (19.30u) co-leider As-Niel United. Na het ontslag van trainer André Van Gerven - wegens een zogenaamd verschil in visie - doet KFC dat met Olaf Vandael als nieuwe trainer. “Ik wil in de eerste plaats weer voor voetbalplezier zorgen”, zegt ex-profvoetballer Vandael.