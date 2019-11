Vrijdag weten we wie de nieuwe voorzitter wordt van CD&V. Dat zal niet Hilde Crevits zijn. Op 26 mei was de West-Vlaamse dan wel het absolute stemmenkanon, het leiderschap van een partij in crisis liet ze bewust aan zich voorbij gaan. Meer nog: ze dacht zelfs aan stoppen met politiek. “Ik ben daar intens mee bezig geweest. Ik wil een samenleving opbouwen, niet vergiftigen.”