De Erin Brockovich van Italië woont in Rekem (Lanaken). Net als de klokkenluidster waarop de beroemde film met Julia Roberts is gebaseerd, bracht Alice Lenaz een milieuschandaal aan het licht in het Italiaanse dorpje Spinetta Marengo. Een chemisch bedrijf, later overgenomen door de Belgische chemiereus Solvay, vervuilde jarenlang de bodem.